Philippines: trois morts dans un séisme de magnitude 6,9

Deux personnes sont mortes dans la province de Surigao del Sur, a déclaré Alex Arana, chef de l'agence de gestion des catastrophes de la province de Surigao del Sur, --l'une à cause de la chute de débris et l'autre à cause de l'effondrement d'un mur sur lui.

Une femme enceinte a été tuée dans la ville de Tagum, dans la province de Davao del Norte, selon l'agence nationale des catastrophes. Huit personnes ont été blessées dans la province.