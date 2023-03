Philippines: un gouverneur de province et cinq civils tués par balles

Le gouverneur de la province du Negros oriental et cinq autres personnes ont été tués par balles samedi dans le centre des Philippines, lors de la dernière attaque en date contre des responsables locaux, a annoncé la veuve du gouverneur.

Six suspects munis de fusils d'assaut et vêtus d'uniformes similaires à ceux de l'armée ont fait irruption dans la maison du gouverneur Roel Degamo à Pamplona et ont tiré, a expliqué la police locale.

Le gouverneur et cinq autres personnes ont été tués dans la fusillade, selon Janice Degamo, maire de la ville et veuve de l'élu.

L'état de santé de quatre autres personnes blessées lors de la fusillade est inconnu.

Le gouverneur était en train de distribuer de l'aide humanitaire à des électeurs, a dit à l'AFP la porte-parole de la police Kym Lopez.