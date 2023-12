Philippines: un puissant séisme frappe l'île de Mindanao, sans risque de tsunami

Quelques heures plus tard, quatre répliques puissantes, de magnitude 6,4, 6,2, 6,1 et 6,0 ont encore secoué la région, selon l'USGS.

Le premier séisme a été suivi d'une alerte au tsunami et les habitants des zones côtières des provinces de Surigao du Sud et du Davao Oriental ont été appelés à "évacuer immédiatement" et se rendre dans des zones plus en altitude ou à l'intérieur des terres.

Les propriétaires de bateaux ont également reçu la consigne de mettre leurs embarcations en sécurité.