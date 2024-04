Pluies au Kenya: plusieurs quartiers de la capitale sous les eaux

Des habitants avec de l'eau jusqu'à la taille, certains réfugiés sur leurs toits, des voitures et camions piégés par les eaux: plusieurs quartiers de la capitale kényane Nairobi étaient inondés mercredi après de fortes pluies.

En Tanzanie, au moins 58 personnes ont été tuées dans des inondations et accidents.

L'Afrique de l'Est connaît un niveau inhabituel de précipitations en cette saison des pluies, intensifiées par l'effet du phénomène climatique El Niño.

Au Kenya, au moins 32 personnes avaient péri et plus de 40.000 avaient été déplacées au 18 avril, selon l'agence humanitaire de l'ONU (Ocha).

Dans le bidonville de Mathare, des habitants avaient de l'eau jusqu'à la taille, selon des images diffusées par la Croix Rouge kényane qui y menait des opérations d'évacuation.

D'autres images publiées sur les réseaux sociaux montraient des gens réfugiés sur les toits de tôle de leurs maisons.

La rivière Athi, la deuxième plus longue du Kenya, est sortie de son lit et "des routes et des ponts sont touchés", ce qui a provoqué des bouchons sur les grands axes routiers, a ajouté la Croix Rouge.