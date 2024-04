Pluies diluviennes au Kenya: un barrage naturel cède, au moins 46 morts

Lundi, le gouvernement kényan faisait état de 103 morts et plus de 185.000 déplacés depuis mars à travers le pays, dans un bilan qui n'évoquait toutefois pas la tragédie d'Old Kijabe.

Il s'agit de l'épisode le plus meurtrier dans ce pays d'Afrique de l'Est depuis le début de la saison des pluies, qui est amplifiée cette année par le phénomène climatique El Niño.

Parmi les victimes figurent 29 adultes et 17 enfants, a-t-elle détaillé.

Dans la nuit de dimanche à lundi, ses contreforts de terre ont cédé, déversant les eaux du lac de retenue adjacent sur les maisons et routes situées en contrebas alors que les habitants dormaient.

"Ça a tout balayé sur son passage. Nous avons récupéré certains corps retenus par les arbres et nous ne savons pas combien sont sous la boue", a raconté Stephen Njihia Njoroge, habitant du village de Kamuchiri, où le puissant flot d'eau boueuse a déraciné des arbres, emporté des maisons et enterré des voitures sous des amas de terre, de branches et de pierres.