Plus de 100 personnes victimes de coups de chaleur au Jamboree mondial

Lors de la cérémonie d'ouverture du Jamboree mondial en Corée du Sud, plus de 100 personnes ont été victimes de malaises dus à la chaleur, rapporte l'agence de presse sud-coréenne Yonhap jeudi, citant les organisateurs. Le comité d'organisation va faire appel à davantage d'infirmières et de médecins et suspendre certaines activités.

Le secrétaire général du comité d'organisation, Choi Chang-haeng, a déclaré lors d'une conférence de presse jeudi que 108 personnes avaient souffert des effets de la chaleur lors de la cérémonie d'ouverture la veille. "Toutefois, si l'on inclut les maux de tête, les douleurs abdominales et les lésions musculo-squelettiques, le nombre total de patients lors de la cérémonie d'ouverture s'élève à 139", a-t-il ajouté.

Jusqu'à la veille, 992 patients avaient été signalés, dont 207 en raison de la chaleur et les autres en raison de piqûres d'insectes, de troubles digestifs et d'entorses aux chevilles, a indiqué l'organisation. Le comité a par ailleurs expliqué que l'objectif est de faire appel à 30 médecins et 60 infirmières supplémentaires pour prévenir et traiter les maladies liées à la chaleur. Le comité augmentera également le nombre de lits, qui passera de 70 à 220.