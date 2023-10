La guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël a fait plus de 123.000 déplacés dans la bande de Gaza, a annoncé lundi le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

"Les hostilités ont causé des déplacements internes" de population, écrit OCHA, parlant de "plus de 17.500 familles représentant 123.538 personnes (...), principalement à cause de la peur, d'inquiétudes pour leur protection et de la destruction de leur logement".