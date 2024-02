Plus de 130 opposants sénégalais détenus libérés depuis jeudi

Cent trente-quatre membres de l'opposition et de la société civile qui étaient détenus au Sénégal ont été libérés depuis jeudi, et environ 90 devaient l'être dans la journée de vendredi, selon les chiffres du ministère de la Justice transmis à l'AFP.

Souleymane Djim, membre du Collectif des familles de détenus politiques, a lui affirmé que "156 détenus ont été libérés" jeudi "et 500 au total doivent l'être" prochainement.

L'une des principales figures de l'opposition, Ousmane Sonko, mais aussi son second à la tête du parti Pastef dissous, Bassirou Diomaye Faye, l'un des favoris à la présidentielle, sont détenus depuis 2023. Aucune information ne fait état pour l'heure de leur éventuelle libération.

Me Cheikh Koureissy Bâ a confirmé jeudi que nombre de ses clients "dans les dossiers montés pour des considérations politiques sont libérés" ou en train de l'être, parlant de dizaines d'entre eux.

Plusieurs centaines de membres de l'opposition, plus d'un millier selon certaines organisations de défense des droits humains, ont été arrêtés depuis 2021 dans le cadre de la lutte de pouvoir qui oppose M. Sonko, mis en cause dans plusieurs procédures judiciaires, et le président Sall.