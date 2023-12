Plus de 160 personnes tuées dans des attaques dans le centre du Nigeria

"Au moins 113 corps ont été retrouvés", a-t-il ajouté.

Et "plus de 300 personnes" ont été blessées et transférées dans les hôpitaux de Bokkos, de Jos et de Barkin Ladi, a affirmé Monday Kassah.

Un premier bilan provisoire de la Croix-Rouge locale transmis à l'AFP faisait état lundi soir de 104 morts dans 18 villages de la région de Bokkos.