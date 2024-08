Plus de 1.600 interpellations lors d'une vaste opération anti-drogues en Australie

La police australienne a interpellé plus de 1.600 personnes lors d'une vaste opération contre le trafic de drogue et la criminalité organisée, a-t-elle indiqué mardi. L'opération "Vitreus" s'est déroulée du 19 au 23 août et visait à restreindre la circulation de stupéfiants dans le pays, ont expliqué les autorités chargées de l'enquête, qui parlent d'un "succès retentissant".