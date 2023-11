Plus de 190 personnes évacuées de l'hôpital al-Chifa à Gaza, selon le Croissant-Rouge

Quatorze ambulances et deux bus ont été affrétés mercredi soir par les Nations unies afin d'évacuer 190 personnes de l'hôpital gazaoui al-Chifa, assiégé par l'armée israélienne, a indiqué jeudi le Croissant-Rouge. Les déplacés - des blessés et malades mais aussi leurs accompagnants et des membres du personnel soignant - ont été transférés vers les hôpitaux de Khan Younès et Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.