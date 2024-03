Plus de 20 combattants palestiniens tués en 24 heures, selon l'armée israélienne

L'armée israélienne poursuit lundi à Gaza ses opérations militaires autour de deux hôpitaux des villes de Gaza et de Khan Younès où elle indique avoir tué plus de 20 combattants palestiniens au cours des dernières 24 heures.

A l'hôpital al-Chifa de Gaza (nord), le plus grand du territoire palestinien assiégé et dévasté par plus de cinq mois de guerre, l'opération entrait lundi dans son 8e jour, avec un bilan de 170 "terroristes" tués et environ 500 arrestations d'individus "liés au Hamas et au Jihad islamique", selon l'armée israélienne.

À Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, l'intervention a commencé dimanche, avec l'arrivée de véhicules blindés dans le quartier d'al-Amal, où se trouvent notamment plusieurs structures hospitalières et un bâtiment du Croissant-Rouge palestinien.