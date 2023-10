"Plus de 200 morts" depuis le début des attaques du Hamas, selon l'armée israélienne

"Les terroristes se sont déchaînés et se sont introduits dans des maisons, ils ont massacré des civils", écrit l'armée sur son compte X (ex-Twitter). Au total, l'armée fait état de "plus de 200 morts" et "plus de 1.000 blessés" depuis 06h00 (05h00 heure belge).

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens.