Plus de 30 communes néerlandaises veulent une interdiction nationale des feux d'artifice

Plus de 30 communes néerlandaises veulent que les autorités interdisent la vente, la possession et les tirs de feux d'artifice. Une interdiction à échelle nationale est plus efficace qu'une succession d'interdictions locales, ont-elles affirmé dans une enquête de l'agence de presse néerlandaise ANP, à laquelle 150 communes ont participé.

Parmi les principaux défenseurs de cette idée figurent les quatre grandes villes du pays, Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht qui ont déjà plaidé plusieurs fois pour une interdiction nationale, autant auprès des autorités qu'au parlement. La demande est restée vaine jusqu'à présent. "Une interdiction nationale permet plus de clarté pour les habitants, les vendeurs et les agents" et se veut donc plus efficace, explique le bourgmestre de La Haye, Jan van Zanen.

D'autres communes comme Groningen, Haarlem ou Zoetermeer se sont également prononcées en faveur de cette interdiction à large échelle. "Nous ne sommes pas contre les feux d'artifice, mais nous nous inquiétons des dégâts et des blessures causés par une mauvaise manipulation des feux d'artifice", explique la commune de Zoetermeer.