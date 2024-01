Plus de 300 morts dans les inondations en République démocratique du Congo

Les inondations ont causé au moins 300 morts et affecté plus de 300.000 ménages en République démocratique du Congo (RDC), selon un décompte du ministère des Affaires humanitaires vendredi obtenu par l'Agence congolaise de presse (ACP, officielle). Le pays fait face à une montée exceptionnelle des eaux, faisant craindre des épidémies.

Les experts ont dénombré au moins 300 morts et 304.521 ménages touchés. Ils font également état d'un risque élevé d'épidémies. Les dégâts matériels sont importants : 43.750 maisons écroulées, 1.325 écoles, 269 centres de santé, 41 marchés publics et 85 routes dévastés, a détaillé le ministre Mutinga.

"La situation humanitaire sur l'ensemble du territoire national est préoccupante à cause des inondations et glissements de terrain dans plusieurs provinces de la RDC", rapporte Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale.

Les provinces de la Tshopo, la Mongala, le Sud et le Nord Ubangi, le Kwilu, le Mai-Ndombe, le Kongo Central, la Lomami, le Kasaï-central, le Sud-Kivu et la Tshuapa, sont les principales touchées. Face à cette situation, un appel à la solidarité et au secours d'urgence en faveur des populations sinistrées a été lancé à la communauté nationale et internationale.