Plus de 400 personnes exécutés en Iran en 2024 selon des experts de l'ONU

Au moins 81 personnes ont été exécutées en août, soit environ deux fois plus que les 45 exécutions signalées en juillet, ont indiqué ces experts indépendants dans un communiqué, sans citer leurs sources.

Le nombre d'exécutions signalées cette année s'élève à plus de 400 personnes, dont 15 femmes, ajoute ce groupe d'experts, constitué de six Rapporteurs spéciaux et des cinq membres du Groupe de travail de l'ONU sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles.