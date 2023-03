Plus de 400 rebelles condamnés à la prison à vie pour la mort d'Idriss Déby au Tchad

Plus de 400 rebelles ont été condamnés mardi à la prison à perpétuité au Tchad, notamment pour "atteinte à la vie" de l'ancien président Idriss Déby Itno, tué au front en 2021 lors de leur offensive, a annoncé le parquet à l'AFP.

"Plus de 400 personnes ont été condamnées" à la prison à vie pour "acte de terrorisme, mercenariat, enrôlement d'enfants dans l'armée et atteinte à la vie du chef de l'État", a affirmé le procureur général de N'Djamena, Mahamat El-Hadj Abba Nana, sans donner de chiffres précis sur le nombre de personnes condamnées. Il ajoute que "24 personnes ont été acquittées" à l'issue de ce procès qui s'était ouvert il y a plus d'un mois.

Les audiences de la Cour criminelle de la cour d'appel de N'Djamena se sont déroulées à huis clos dans l'enceinte de la prison de Klessoum, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la capitale dans un pays régulièrement pointé du doigt pour des procès de masse.