Plus de 40.000 évacuations en Inde et au Pakistan avant le cyclone Biparjoy

Plus de 40.000 personnes ont été évacuées en Inde et au Pakistan à l'approche du puissant cyclone Biparjoy qui est accompagné de vents de plus de 150 km/h, ont indiqué mardi les autorités.

Biparjoy --nom qui signifie "désastre" en bengali-- avance mardi en mer d'Arabie et devrait toucher terre jeudi entre le Sud du Pakistan et l'Ouest de l'Inde, selon les services météorologiques. Plus de 22.000 personnes ont été évacuées dans la province pakistanaise du Sindh et plus de 20.000 dans l'Etat indien du Gujarat, selon les autorités des deux pays.

Sur la côte du Gujarat, les pêcheurs ont été priés de rester au port, les vagues pouvant dépasser trois mètres de haut. Les garde-côtes indiens ont évacué lundi les 50 membres d'équipage d'un navire de prospection pétrolière en difficulté dans la tempête.