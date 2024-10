Plus de 400.000 personnes ont fui le Liban vers la Syrie en deux semaines

Plus de 400.000 personnes ont fui le Liban vers la Syrie entre le 23 septembre, jour où Israël et le Hezbollah libanais sont entrés en guerre ouverte et le 5 octobre, rapportent lundi les autorités libanaises.

Elles précisent qu'il s'agit de "300.774 Syriens et de 102.283 Libanais", alors que le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU (HCR) rapporte que des Palestiniens, Soudanais, réfugiés et ressortissants d'autres pays ont également traversé la frontière pour échapper aux bombardements aériens israéliens quotidiens sur le sud, l'est du pays et la banlieue sud de Beyrouth.