Plus de 60 médias internationaux demandent à Israël un accès "indépendant" à Gaza

Plus d'une soixante de médias internationaux ont publié jeudi une lettre ouverte appelant les autorités israéliennes à permettre à la presse un "accès immédiat et indépendant" à la bande de Gaza assiégée, après neuf mois de guerre dévastatrice.

En neuf mois de guerre, "les journalistes internationaux n'ont toujours pas accès à Gaza, à l'exception de rares voyages sous escorte organisés par l'armée israélienne", dénoncent les 64 signataires, qui comprennent également le Guardian ou encore le New York Times.

Ces restrictions ont imposé un "fardeau impossible et déraisonnable" aux journalistes locaux pour documenter cette guerre à laquelle ils sont eux-mêmes confrontés, ajoutent-ils.

Selon le Comité de protection des journalistes, une association basée à New York qui a coordonné la lettre ouverte, plus de 100 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre, ce qui en fait l'un des conflits les plus meurtriers pour la presse. Ceux qui restent travaillent dans des conditions "d'extrême privation".

Les médias signataires demandent à Israël de "respecter ses engagements en matière de liberté de la presse en fournissant aux médias étrangers un accès immédiat et indépendant à Gaza" et de "respecter ses obligations internationales en matière de protection des journalistes en tant que civils".