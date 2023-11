Plus de 600 étrangers, Palestiniens avec un deuxième passeport et des blessés ont pu quitter la bande de Gaza mercredi, ont indiqué les autorités palestiniennes mercredi soir.

Au total, 644 personnes ont pu rejoindre l'Égypte via le poste-frontière de Rafah. En plus des 587 étrangers et des Palestiniens avec un deuxième passeport, des blessés et des patients qui nécessitent un suivi médical ont pu rejoindre l'Égypte, aux côtés de leur accompagnateur.