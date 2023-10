Plus de 75.000 employés du secteur de la santé entament une grève de trois jours aux USA

Plus de 75.000 employés de Kaiser Permanente, l'un des plus gros systèmes hospitaliers des États-Unis, ont commencé mercredi une grève de trois jours pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Il doit s'agir du mouvement le plus important à secouer les services de santé dans le pays, a dit la coalition de syndicats qui a appelé à cette grève en Californie, dans l'Oregon, en Virginie et à Washington notamment, pour dénoncer des "pratiques de travail déloyales".

"C'est une décision difficile et nous savons qu'elle nécessite des sacrifices de notre part à tous, mais les cadres de Kaiser continuent à négocier de mauvaise foi sur les solutions dont nous avons besoin d'urgence pour résoudre la crise de manque de personnel de Kaiser et la sécurité et le bien-être de nos patients et de nos employés sont en jeu", a récemment indiqué la coalition.

"C'est la grève la plus importante des employés du secteur de la santé dans l'histoire des États-Unis", a-t-elle précisé. Et si les demandes des travailleurs ne sont pas satisfaites, une nouvelle grève pourrait être organisée en novembre, a-t-elle prévenu.

Les syndicats réclament entre autres des augmentations salariales et des protections contre l'externalisation des services.