Plus de 90.000 policiers et gendarmes mobilisés en France pour le 31 décembre

Lors d'un point de presse à la préfecture de police de Paris, le ministre de l'Intérieur a précisé, "dans un contexte de menace terroriste très élevée du fait du conflit en Israël et en Palestine", que "73 unités de forces mobiles dont quatre unités de la nouvelle CRS8" faisaient partie du dispositif, ainsi que des hélicoptères.

Plus de 90.000 policiers et gendarmes, ainsi que 5.000 militaires de l'opération Sentinelle, seront mobilisés dimanche pour sécuriser le passage à la nouvelle année, dont 6.000 forces de l'ordre à Paris, a annoncé vendredi Gérald Darmanin.

A Paris, où il est prévu des festivités plus importantes que l'an passé pour lancer les Jeux olympiques et paralympiques, la vente et la consommation d'alcool seront interdites dans certaines zones.

Les festivités dans la capitale débuteront à 18H00 pour s'achever vers 0H30, a indiqué le préfet de police Laurent Nuñez.

"Les manifestations revendicatives seront interdites", a-t-il poursuivi. Pour accéder au périmètre des festivités, les spectateurs seront fouillés, a-t-il précisé, ajoutant que "dans ce périmètre, les ventes d'objets pouvant servir d'armes par destination (des couteaux par exemple) seront interdites".