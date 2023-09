Plus de sept millions d'enfants réfugiés ne sont pas scolarisés, selon le HCR

Ce dernier établit que le taux de scolarisation "varie considérablement en fonction des niveaux académiques". Il atteint 38% au niveau préscolaire, 65% au niveau primaire, 41% au niveau secondaire et seulement 6% au niveau de l'enseignement supérieur.

"Dans tous les pays, à l'exception des pays à faibles revenus, les réfugiés" sont "beaucoup moins nombreux à fréquenter l'école", commente l'agence. "Plus on avance dans les études, plus le nombre de réfugiés diminue, car les possibilités d'étudier dans le secondaire et le supérieur sont limitées", souligne le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, dans l'avant-propos du rapport.