Plus d'un an après un accident, Blue Origin prévoit de faire redécoller sa fusée la semaine prochaine

L'entreprise spatiale américaine Blue Origin a annoncé mardi prévoir un lancement de sa fusée New Shepard la semaine prochaine, plus d'un an après un accident qui l'avait clouée au sol.

"Nous visons une fenêtre de tir qui s'ouvre le 18 décembre", a écrit l'entreprise sur X, en précisant que la mission transporterait des expériences scientifiques.