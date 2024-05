Plus d'un Syrien sur quatre vit dans une "pauvreté extrême"

Plus d'un quart des Syriens vivent dans une "pauvreté extrême", a déclaré la Banque mondiale (BM) samedi. La guerre civile qui fait rage depuis 2011 dans ce pays du Proche-Orient a mis l'économie en lambeaux et plongé des millions de personnes dans la misère.

La guerre a causé des dégâts considérables à l'économie, aux infrastructures et à l'industrie du pays, une situation exacerbée par les sanctions occidentales. Selon la Banque mondiale, "les déficits de financement persistants et l'accès limité à l'aide humanitaire" ont fortement éprouvé les Syriens les plus démunis, déjà confrontés à "une flambée des prix, un accès réduit aux services de base et un chômage en hausse".

La communauté internationale doit se réunir lundi à Bruxelles pour tenter de mobiliser des fonds en faveur de la Syrie lors d'une conférence annuelle de dons.

De nombreux Syriens dépendent de l'argent envoyé par leurs proches à l'étranger. La BM estime ainsi qu'"en 2022, la valeur totale des envois de fonds reçus par les ménages syriens a atteint environ 1,05 milliard de dollars".