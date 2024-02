Plusieurs centaines de manifestants à Gand pour les deux ans de la guerre en Ukraine

La manifestation a traversé le centre de Gand de la Emile Braunplein à la place Miriam Makeba. Devant l'hôtel de ville, les participants ont observé une minute de silence en hommage à toutes les victimes de la guerre. La foule était parée de banderoles, de ballons et de drapeaux aux couleurs de l'Ukraine.

Les manifestants réclamaient notamment le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine ainsi que la fin des bombardements et des frappes aériennes russes, l'annulation de la dette extérieure de l'Ukraine et une augmentation de l'aide belge. "L'année dernière, la Belgique a fourni à peine plus d'aide que la Lettonie, beaucoup plus petite et plus pauvre. Si on regarde le produit national brut, la Belgique a donné à peine plus que la Hongrie de Viktor Orban", ont affirmé les associations.