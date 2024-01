Plusieurs centaines de personnes manifestent pour Gaza sous la halle municipale de Gand

Des centaines de personnes vêtues du keffieh et brandissant des drapeaux palestiniens se sont rassemblées sous la halle vers 14h00. Outre les chants et les danses, les participants ont scandé des appels à libérer la Palestine et à mettre un terme "au génocide" des Gazaouis.

L'Afrique du Sud a saisi en urgence la Cour internationale de justice (CIJ) pour qu'elle enjoigne à Israël de "suspendre immédiatement ses opérations militaires" dans la bande de Gaza, l'accusant de violer la Convention des Nations unies sur le génocide. La CIJ a tenu sa première audience jeudi à La Haye. L'État hébreu rejette, lui, ces accusations.