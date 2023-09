Plusieurs milliers de manifestants contre le Premier ministre arménien à Erevan

Plusieurs milliers de manifestants se sont réunis dans le centre de la capitale arménienne Erevan, bloquant la circulation automobile et scandant des slogans contre le Premier ministre Nikol Pashinyan, rapporte l'agence de presse russe Tass jeudi.

Les manifestants se sont rassemblés devant un bâtiment gouvernemental sur la place de la République et ont bloqué les rues et les carrefours à l'aide de bancs, de poubelles, et de trottinettes électriques.

Ils exigent la démission du Premier ministre Nikol Pashinyan en raison des violences récentes dans le Nagorny Karabakh.