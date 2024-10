Plusieurs personnes tuées par une frappe israélienne à Nabatiyeh au Liban: le maire fait partie des victimes

Une frappe israélienne a visé mercredi la municipalité de Nabatiyeh, une ville importante du sud du Liban, tuant "plusieurs personnes" dont le maire, a rapporté la gouverneure de la région éponyme Howaida Turk, évoquant "un massacre".

Plus tôt, elle avait indiqué qu'une dizaine de frappes avaient visé la ville, dirigée par le Hezbollah et son allié le mouvement chiite Amal, et ses environs.