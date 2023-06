"Polluants éternels": le groupe 3M versera jusqu'à 12,5 mds USD pour solder des poursuites

C'est une "étape importante" pour 3M, a estimé dans un communiqué son CEO, Mike Roman. Le groupe s'est déjà engagé à cesser toute fabrication de PFAS d'ici fin 2025.

Les PFAS sont des substances per et polyfluoroalkylées massivement présentes dans la vie courante - emballages, cosmétiques, électronique. Elles s'accumulent avec le temps dans l'air, le sol, les eaux des rivières, la nourriture et jusqu'au corps humain, et sont très peu dégradables, d'où leur surnom de polluants "éternels".

L'an dernier, 3M et la Flandre avaient conclu un accord d'assainissement des terrains pollués par l'entreprise autour de son site de Zwijndrecht pour un montant de 578 millions d'euros.