Pollution: la justice rejette une plainte d'enfants californiens

Les plaignants invoquent "des blessures comprenant +une vie entière de difficultés et de nuisances+", dit-il. Mais "ils n'ont pas réussi à démontrer comment une déclaration concernant les droits des plaignants aux termes de la Constitution et la légalité du comportement des mis en cause est en soi, susceptible de remédier à ces préjudices présumés".

Our Children's Trust, un cabinet d'avocats à but non lucratif qui a soutenu les jeunes plaignants, a dénoncé une décision "injuste et dangereuse".

"Face à une violation de la Constitution, il n'y a pas de raison qu'un juge fédéral jette l'éponge et dise qu'il n'y a rien à faire", a réagi Mat dos Santos, un dirigeant de l'ONG.