Pologne: la base américaine de défense antimissile sera "opérationnelle" le 15 décembre

Dès le début, Moscou y a vu, tout comme dans d'autres installations militaires dans la région, une menace pour la Russie.

L'installation de la nouvelle base a commencé en 2016.

La Pologne, membre de l'Otan et très proche allié de Washington, a fait récemment de nombreuses acquisitions de matériel militaire américain dont des systèmes américains Patriot de défense antiaérienne, des chasseurs F-35, des lance-raquettes Himars et des chars Abrams. Elle accueille actuellement sur son sol plus de 10.000 soldats américains.