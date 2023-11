Pologne: le président charge le Premier ministre de former un nouveau gouvernement

"J'ai décidé de confier la mission de former un gouvernement au Premier ministre Mateusz Morawiecki", a déclaré le président Andrzej Duda dans une allocution télévisée.

Le président polonais a annoncé lundi charger le Premier ministre sortant de former un nouveau gouvernement après les élections d'octobre qui ont vu les conservateurs au pouvoir arriver en tête sans toutefois obtenir de majorité parlementaire.

M. Morawiecki l'a immédiatement remercié, dans un post publié sur Facebook.

Son parti Droit et Justice (PiS) est arrivé en tête des élections générales du 15 octobre, mais sans obtenir de majorité et il n'a que peu de chances de parvenir à former une coalition, faute de partenaires fiables.

"Si la mission du représentant du parti Droit et Justice (PiS) n'aboutit pas, le Parlement choisira dans la phase suivante un candidat au poste de Premier ministre et je le nommerai sans délai", a ajouté le président Duda.