Pont effondré à Baltimore: le porte-conteneurs renfloué et remorqué

Le porte-conteneurs qui a percuté et fait s'effondrer le grand pont du port américain de Baltimore a été remis à flot lundi et remorqué vers un chantier naval voisin.

L'opération, près de deux mois après l'accident ayant causé la mort de six ouvriers qui travaillaient sur l'ouvrage, s'est déroulée en utilisant la marée haute et devrait faciliter la reprise du trafic maritime dans le port. Au moins cinq remorqueurs ont participé à la manoeuvre, entamée dimanche et qui a duré une vingtaine d'heures, selon un photographe de l'AFP sur place, leur tâche consistant à déplacer le navire de 300 mètres de long sur une distance d'environ 4 kilomètres.