Port-au-Prince en "état de siège", une partie de l'ambassade des États-Unis évacuée

Port-au-Prince est le théâtre d'affrontements entre policiers et bandes armées, qui s'en prennent à des sites stratégiques dont le palais présidentiel, des commissariats et prisons.

Face à la nouvelle flambée de violences, la Communauté des Caraïbes (Caricom) a convié des représentants des États-Unis, de la France, du Canada et de l'ONU à une réunion d'urgence lundi en Jamaïque.

Les administrations et écoles de la capitale sont fermées depuis plusieurs jours, et l'aéroport et le port ne fonctionnent plus, faisant craindre un effondrement de l'approvisionnement de la population du pays le plus pauvre des Amériques.

L'accès aux soins est fortement compromis, avec "des hôpitaux qui ont été attaqués par des gangs et qui ont dû évacuer personnel médical et patients, y compris des nouveaux-nés", selon l'OIM.