Pour assurer sa victoire en 2024, Biden fait le pari des "Bidenomics"

Lancé dans la course à sa réélection en 2024, le président américain Joe Biden a fait le pari de tout miser sur la solidité de l'économie américaine et la relance de son industrie, fruit selon lui de ses "Bidenomics", nom qu'il a donné mercredi à ses réformes lors d'un discours à Chicago.

"Les +Bidenomics+ sont la volonté de reconstruire totalement l'économie selon trois axes fondamentaux: faire des investissements intelligents, renforcer la classe moyenne par l'éducation, aider les petites entreprises afin de renforcer la concurrence", a déclaré M. Biden.

Le choix de placer l'économie au coeur de sa campagne est cependant audacieux et potentiellement risqué pour Joe Biden, alors que la première économie mondiale pourrait encore connaître la récession dans la seconde partie de l'année.

Et y associer son nom de la sorte, en promouvant ses "Bidenomics", l'est encore plus, se plaçant ainsi en résonance des "Reaganomics", référence au boom économique des années 80 sous la présidence de Ronald Reagan et qui reste la référence pour les républicains.