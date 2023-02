Pour ses 20 ans à la Fashion Week, Proenza Schouler sans artifice

Proenza Schouler a présenté samedi une collection sans ostentation ou artifice, une garde-robe fonctionnelle conçue pour habiller les muses de la maison qui fête ses 20 ans à la Fashion Week de New York.

Pour cette cuvée anniversaire, le duo de créateurs Lazaro Hernandez et Jack McCollough a rompu avec son processus créatif habituel.

Le plus souvent, "on se plonge dans une histoire, un thème, une sensation", a expliqué, après le défilé, Lazaro Hernandez. "Mais cette fois, il n'y a rien eu de tout ça. On a démarré avec des portraits photo des femmes dans notre vie, qui nous inspirent et pour lesquelles nous avons du respect."

Parmi elles, la comédienne new-yorkaise Chloë Sevigny, qui a ouvert le défilé samedi vêtue d'un tailleur et d'une jupe longue en cuir, une matière très présente dans ce millésime.

Longtemps habituée à une mode avant-gardiste et conceptuelle, aux partis pris esthétiques tranchés, Proenza Schouler a évolué, ces dernières années, vers un vestiaire plus pragmatique, dont cette collection automne/hiver 2023 apparaît comme un point culminant. "Nous en avions assez de tout ce fantasme, des vêtements Instagram", a décrit Lazaro Hernandez.