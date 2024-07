Pourquoi Trump a-t-il choisi de faire équipe avec J. D. Vance?

- Rééquilibrage d'âges

Même si son rival octogénaire Joe Biden semble pâtir davantage que lui de son âge avancé, Donald Trump sait qu'il n'est pas tout jeune avec ses 78 ans. Et, qu'en cas d'éventuel retrait du président démocrate, au profit par exemple de sa vice-présidente Kamala Harris, ce serait lui qui deviendrait automatiquement le vétéran et serait donc scruté comme tel.

D'où l'intérêt présenté par J.D. Vance, 39 ans, propre à rééquilibrer l'âge moyen du tandem.

Si Donald Trump est élu, cet ex-militaire et auteur à succès, issu d'un milieu modeste et qui a fait carrière dans la Silicon Valley, deviendra le troisième plus jeune vice-président de l'histoire des Etats-Unis. Il fera circuler un courant de jouvence à la Maison Blanche.