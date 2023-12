Poursuite des frappes israéliennes à Gaza, le Hamas discute d'un cessez-le-feu au Caire

"Nous étions tranquillement assis (à la maison, ndlr) et tout à coup nous avons entendu une forte explosion et des débris ont commencé à nous tomber dessus", a témoigné auprès de l'AFP Tayseer Abou Al-Eish. "L'appartement a été complètement détruit et mes filles criaient. Il y a eu plusieurs victimes (...), nous essayons de sortir les voisins des décombres", a-t-il ajouté.

Sur une vidéo de l'AFPTV, on peut voir des habitants accourant vers un hôpital de Rafah avec des blessés --hommes, femmes et enfants-- dans les bras, parfois entourés de proches en pleurs. D'autres sont transportés sur des brancards, puis pris en charge à même le sol par des infirmiers sur le seuil de l'hôpital.

La guerre entre Israël et le Hamas, au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza, a été déclenchée par l'attaque d'une ampleur sans précédent lancée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien.