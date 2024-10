Poutine veut montrer que la Russie n'est pas isolée

Après le Premier ministre indien, il doit rencontrer le leader chinois Xi Jinping, avant l'ouverture officielle de ce sommet organisé avec la volonté affichée de concurrencer "l'hégémonie" occidentale.

Cette réunion des Brics, qui se tient jusqu'à jeudi sur les rives de la Volga, intervient alors que Moscou gagne militairement du terrain en Ukraine et a forgé des alliances étroites avec les plus grands adversaires des Etats-Unis: la Chine, l'Iran et la Corée du Nord.