Premier alunissage réussi pour une sonde japonaise, bientôt à court d'énergie

Après une descente haletante de 20 minutes, l'agence spatiale nippone Jaxa a annoncé que le module SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) avait aluni à 00H20 samedi (vendredi 15H20 GMT) et que la communication avec lui avait été établie.

Le Japon est devenu samedi le cinquième pays à avoir réussi à se poser sur la Lune, mais son module risque d'être bientôt à court d'énergie à cause d'un problème de panneaux solaires.

"Il est peu probable que les panneaux solaires soient tombés en panne. Il est possible qu'ils ne soient pas orientés dans la direction initialement prévue", a-t-il fait savoir lors d'une conférence de presse.

Il est possible que les panneaux fonctionnent à nouveau quand l'angle du soleil aura changé, a-t-il précisé, tandis que l'équipe s'efforçait de maximiser les résultats scientifiques de la mission en transmettant les données obtenues vers la Terre.

"Si la descente n'avait pas réussi, la sonde se serait écrasée à une vitesse très élevée. Si tel était le cas, toutes ses fonctionnalités seraient perdues", a-t-il relevé. "Mais des données sont envoyées sur Terre".

SLIM fait partie des nombreuses missions lunaires lancées récemment par des pays et entreprises privées. Mais jusqu'à présent, seuls les Etats-Unis, l'Union soviétique, la Chine et plus récemment l'Inde ont réussi à se poser sur la Lune.

Le Premier ministre Fumio Kishida a décrit l'alunissage comme "une nouvelle très bienvenue", tout en se disant conscient que des "analyses détaillées" sur l'état des panneaux solaires étaient nécessaires.