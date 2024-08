Premier cas de mpox recensé aux Philippines depuis début 2024

Les Philippines ont fait état lundi d'un premier cas de mpox sur leur territoire depuis le début de l'année, mais les autorités doivent encore déterminer s'il s'agit d'un cas de sous-type clade 1b jugé plus dangereux.

L'homme de 33 ans qui a contracté le virus n'avait pas voyagé en dehors du pays, a indiqué le ministère philippin de la Santé dans un communiqué.

Les autorités sanitaires attendent toutefois les résultats du séquençage pour déterminer s'il s'agit d'un cas de sous-type clade 1b. Ce variant est plus contagieux et plus mortel que le clade 2, qui avait été la souche de l'épidémie de 2022-2023. Quelque 140 décès avaient été enregistrés sur environ 90.000 cas.