Premier Conseil des ministres avec Attal et un gouvernement droitisé

Emmanuel Macron réunit vendredi pour le Conseil des ministres son nouveau gouvernement, une équipe droitisée avec l'arrivée de Catherine Vautrin et Rachida Dati, et flanquée d'une obligation "d'action" et de "résultats" par le Premier ministre Gabriel Attal.

Les onze ministres et les trois ministres délégués nommés jeudi seront rassemblés à l'Élysée autour du président et de M. Attal, trois jours après la nomination de ce dernier à Matignon.