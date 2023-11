Premier vol transatlantique aux carburants "verts": du "greenwashing" pour les ONG

L'avion a décollé de l'aéroport londonien d'Heathrow vers 11H50 GMT et a atterri à celui de JFK à New York à 19H05 GMT, selon le site de l'aéroport new-yorkais.

En outre, ils sont utilisés dans des moteurs à combustion qui continuent de générer du CO2, la décarbonation intervenant plus en amont, dans le fait de réutiliser des matières végétales au lieu d'extraire des hydrocarbures.

Produits à partir d'huiles usagées, résidus de bois ou algues, les carburants durables d'aviation (CDA) sont utilisables en complément du kérosène (jusqu'à 50%) dans les avions actuels. Ils sont considérés comme le principal levier de décarbonation du secteur pour les décennies à venir, mais leur production reste balbutiante et très chère.

"Le vol historique d'aujourd'hui (...) montre comment nous pouvons à la fois décarboner les transports et permettre aux passagers de continuer à voler quand et où ils le souhaitent", a salué le ministre britannique des Transports Mark Harper, également cité dans le communiqué.

Le vol a eu lieu sur un Boeing 787 équipé de moteurs Rolls-Royce fonctionnant uniquement avec ce carburant.

- "Impasse technologique" -

Le gouvernement britannique avait annoncé en décembre dernier soutenir "jusqu'à 1 million de livres" ce projet mené par la compagnie aérienne en collaboration avec l'université de Sheffield, l'avionneur américain Boeing, le motoriste britannique Rolls-Royce ou encore le géant des hydrocarbures BP.

L'association écologiste Stay Grounded (restez au sol) a qualifié l'opération de "verdissement de façade", dans un communiqué lundi.

"Ce n'est pas une coïncidence que ce vol ait lieu deux jours avant le début de la COP28 à Dubaï", estime Stay Grounded. "Pendant que l'attention du monde se porte sur un seul vol, il y en a 100.000 chaque jour utilisant des carburants fossiles. Les substituts ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan des hydrocarbures".

Finlay Asher, un ingénieur aérospatial qui a travaillé pour Rolls Royce, cité par Stay Grounded, explique que la technologie des CDA, appelés en anglais les SAF, est une "impasse technologique" car elle ne peut être développée à une échelle suffisante pour faire une différence.

"Les déchets utilisés comme matière première pour le bio-kérosène de ce vol ne sont pas disponibles en quantités suffisamment importantes pour avoir un impact significatif sur les émissions de l'aviation", a abondé l'AFP le Dr Doug Parr, scientifique chez Greenpeace UK.

"De plus, le CO2 provenant de la capture directe de l'air et l'hydrogène vert produit par électrolyse - tous deux utilisés pour fabriquer de l'e-kérosène - sont très coûteux à produire. (...) La seule manière efficace de traiter les émissions de l'aviation à court terme est de s'attaquer à la demande, et toute suggestion contraire relève simplement de l'utopie", a-t-il ajouté.