Premier vote au Congrès américain pour élargir la définition de l'antisémitisme

Selon celle-ci, "l'antisémitisme est une certaine perception des juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte".

Les détracteurs de la proposition de loi estiment toutefois que cette définition empêche certaines critiques de l'Etat d'Israël, ce dont l'IHRA se défend. Ils accusent les parlementaires de pousser pour son adoption dans le but de brider la liberté d'expression sur les campus américains.

"Les propos critiques à l'égard d'Israël ne constituent pas à eux seuls une discrimination illégale", a alerté l'élu démocrate Jerry Nadler, en s'opposant au texte.