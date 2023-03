Première au Canada où une province rend la contraception gratuite pour tous

Toutes les personnes couvertes par l'assurance maladie pourront, sur présentation d'une ordonnance, se procurer gratuitement différents moyens de contraception dès le 1er avril, a indiqué la ministre des Finances de la Colombie-Britannique Katrine Conroy, tout en soulignant l'importance de garantir les "droits reproductifs".

"Trop souvent, ces droits fondamentaux sont attaqués", a-t-elle déclaré lors de son discours. "Pas ici en Colombie-Britannique."

"L'époque où l'on faisait supporter ces coûts aux femmes et aux personnes trans et non binaires est révolue", a ajouté la ministre devant le parlement provincial.

Les méthodes couvertes comprendront la plupart des pilules hormonales, les implants, les injections et dispositifs intra-utérins, comme le stérilet, ainsi que la pilule du lendemain.

"C'est une victoire pour la santé et c'est une victoire pour l'équité entre les sexes dans notre province", a ajouté Mme Conroy. À raison de 25 dollars canadiens (17 euros) par mois pour des pilules contraceptives, le gouvernement provincial estime que les personnes concernées pourraient économiser jusqu'à 10.000 dollars au cours d'une vie.