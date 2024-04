Première livraison d'aide par un nouveau point de passage dans le nord de la bande de Gaza

La cargaison aurait d'abord été contrôlée au principal point de passage frontalier de Kerem Shalom, dans le sud de la bande de Gaza.

Pour l'instant, on ne sait pas exactement où se trouve le poste frontière, combien de camions l'ont franchi et qui les a chargés. L'agence gouvernementale israélienne Cogat, chargée des contacts avec les Palestiniens et de l'aide humanitaire, a également confirmé l'ouverture du nouveau point de passage. Une vidéo publiée par l'armée sur les réseaux sociaux montre des camions roulant très lentement sur un chemin de terre dans l'obscurité. De gros paquets emballés de plastique sont visibles sur le plancher de chargement ouvert.