Première sortie spatiale privée: SpaceX à une semaine d'une mission inédite

"Cela fait deux ans et demi que nous avons annoncé le programme Polaris et ça a été une aventure passionnante de développement et d'entraînement", a déclaré lundi le milliardaire lors d'une conférence de presse.

Il n'a pas dévoilé combien il avait investi dans ce programme, qui doit comporter trois missions au total, financées à la fois par lui et SpaceX.

Pour le voyage, SpaceX a développé sa première génération de combinaisons destinées au vide spatial, toute blanche et au look futuriste.