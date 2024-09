Près de 100 candidats sur un bulletin de vote canadien pour l'élection partielle fédérale

Pour les électeurs montréalais appelés aux urnes lundi dans une élection partielle fédérale très attendue, difficile de s'y retrouver parmi plus de 90 candidats figurant sur le plus long bulletin de vote de l'histoire du Canada, symbole d'une protestation montante contre le système électoral.

Ce bulletin historique comprend les noms de 91 candidats sur une seule feuille d'une longueur record de près d'un mètre. De nombreux candidats ne sont là qu'à titre de contestation, à l'initiative d'un groupe militant demandant une réforme électorale.

Ce "comité du bulletin le plus long" a invité le plus grand nombre de citoyens possible à se présenter dans la circonscription de LaSalle-Émard-Verdun à Montréal, sachant que ce scrutin serait très suivi car il a valeur de test pour le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, devenu très impopulaire.